Члены Европарламента о перспективе членства Грузии в ЕС

25.07.2017 22:24 Парламенты трех стран Восточного партнерства – Грузии, Молдовы и Украины 3 июля опубликовали совместное заявление, в котором призывают Европарламент принять резолюцию перед Саммитом Восточного партнерства, которая отразит политическую поддержку и в очередной раз призовет Совет ЕС, открыть перспективу членства в ЕС трем ассоциированным странам.



В связи с этим вопросом Civil.ge связался с несколькими членами Европарламента и попросил комментарий по поводу Саммита Восточного партнерства, запланированного на ноябрь, и ожиданий восточных партнеров.



На просьбу Civil.ge откликнулись шесть депутатов Европарламента, в том числе, два от Европейской народной партии и по одному члену от следующих политических групп: Альянс либералов и демократов за Европу; Группа европейских консерваторов и реформаторов, Группа Зеленых/ Свободного альянса Европы и Прогрессивный альянс социалистов и демократов.



Дэвид Макалистер, Группа Европейской народной партии (Христиан-демократы), Германия



Комитет по внешним отношениям Европарламента 3 июля 2017 г. получил совместное заявление парламентов Грузии, Молдовы и Украины. Мы приняли к сведению их призыв к Европарламенту в связи с резолюцией и перспективой членства ЕС. Мы также подчеркнули наши общие ценности, поддержку со стороны ЕС в отношении территориальной целостности и суверенитета наших партнеров и реализации соглашений об ассоциации – в связи с чем Европарламент акцентирует внимание при каждой возможности.



Наряду с приближением Саммита восточного партнерства, запланированного на ноябрь 2017 года, Комитет по внешним отношениям подготовит доклад, который должен принять Европарламент и в котором должны быть отражены рекомендации в отношении Совета, Комиссии и Службы внешних отношений. О содержании этой будущей резолюции, в том числе, о вопросах перспективы членства, в сентябре и октябре 2017 года пройдут дебаты в Комитете по внешним отношениям.



Гуннар Хокмарк, Группа Европейской народной партии (Христиан-демократы), Швеция



Перспектива членства в ЕС является главным компонентом соседской политики и Восточного партнерства.



Любая европейская страна обладает перспективой и это важно для усиления стабильности и демократии. Это остается важным фундаментом европейского проекта даже тогда, когда существуют отличающиеся взгляды о том, когда сможет страна вступить в ЕС.



Урмас Паэт, Альянс либералов и демократов за Европу, Эстония



В последние годы ЕС находится в нестабильной среде. Мы прошли через многие кризисы, в том числе, кризис с беженцами, Брексит, нападения террористов и т.д. Несмотря на то, что внимание направлено на урегулирование этих проблем, мы не сможем забыть наше восточное соседство и его усилия к интеграции в ЕС. С этой точки зрения, я доволен, что ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для Молдовы, Грузии и Украины. Это шаг вперед к укреплению отношений, а также – это является важным моральным посланием поддержки.



Как министр иностранных дел Эстонии с 2005 г по 2014 г., а ныне уже член Европарламента, я объявляю сильную поддержку дальнейшей политической ассоциации Грузии, Украины и Молдовы, их экономической интеграции в ЕС и реализации соглашений об ассоциации. Также существует множество возможностей для развития отношений с Арменией, Азербайджаном и Беларусью.



Четкая перспектива членства в ЕС имеет важное значение. Любая европейская страна, которая удовлетворит необходимые критерии, может обратиться к ЕС с просьбой о членстве.



Одним из приоритетов Эстонии во время председательства в Совете ЕС является именно Восточное партнерство. Цели Саммита Восточного партнерства должны быть амбициозными и практическими, которые в очередной раз подтвердят дальнейшую поддержку со стороны ЕС в отношении восточных партнеров. Внимание должно быть сфокусировано на устойчивых реформах в государственном секторе, на развитие транспортных и энергетических связей, на цифровом обществе, предпринимательстве и гражданством обществе, а также контактах между народами. Вполне очевидно, что ЕС постоянно должен уделять внимание урегулированию конфликтов в соседстве.



Анна Фотыга, Группа европейских консерваторов и реформаторов



Грузия, Украины и Молдова подписали соглашения об ассоциации с ЕС и получили безвизовый режим в Шенгенской зоне. Эти результаты дают надежду населению этих стран, что их страны вновь будут получать пользу от интеграции с ЕС.



Страны, которые продолжают реализацию реформ и усиленный экономический рост, должны получить больше механизмов интеграции от ЕС, чтобы продолжить эти процессы и получить больше рычагов для реформ и дальнейшей демократизации. Запланированный на ноябрь Саммит Восточного партнерства будет наилучшей возможностью для того, чтобы определить стратегические цели отношений между ЕС и странами Восточного партнерства.



Ребекка Хармс, Группа Зеленых/Свободного альянса Европы, Германия



Саммит Восточного партнерства будет одним из наиболее важных событий этой осени в Брюсселе, в ЕС. Очень хорошо понимаю, что ассоциированные страны особенно хотят получить подтверждение перспективы членства. Перспектива членства определена в договорах ЕС. Так, что для тех стран, которые желают стать членами, такая возможность существует. Но для сближения с ЕС, для приближения к перспективе членства, определенный прогресс должен быть осуществлен по обеим сторонам. Ассоциированные страны должны осуществить изменения в законодательстве, сблизиться с законами и нормами ЕС, как это определено в соглашениях об ассоциации. Этот путь – реализация наших соглашений – является наилучшим путем для продвижения по направлению ЕС. С другой стороны, многое должно быть и в самом ЕС. Евросоюз, особенно, после Брексита, не находится в наилучшей форме. Поэтому члены ЕС должны договориться, какие шаги должны быть сделаны совместно, а также вместе с нашим соседством. Дебаты «о двухскоростной Европе» являются частью текущей дискуссии. Таким образом, наши восточные партнеры нуждаются в получении обещания с нашей стороны, но они также должны увидеть и наши политические проблемы.



Европарламент примет резолюцию (до саммита). Все эти вопросы мы отразим в резолюции и как институт, который тесно сотрудничает с нашими коллегами из парламентов стран восточных партнеров, мы найдем наилучший выход. Но мы не должны быть сконцентрированы только на перспективе членства. Саммит должен рассмотреть и те проблемы, которые должны урегулировать ассоциированные страны и соседние страны: борьба с коррупцией, установление верховенства закона, реформы в судебной системе и сложные дебаты о конституционных изменениях – с этой точки зрения мы сталкиваемся с проблемами во всех трех ассоциированных странах. Разговоры только о перспективе членства не помогут нам с приближении к ЕС.



Как наилучший друг стран Восточного партнерства, как сильный сторонник той идеи, что ЕС должен быть открыт для членов с востока и как депутат Европарламента, который много боролся за безвизовый режим и соглашения об ассоциации, считаю, что сейчас не время для общих дискуссий, сейчас время для реализации соглашений и реформ.



Виктор Боштинару, Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Румыния



Совместное заявление председателей парламентов Украины, Грузии и Молдовы является очень важным заявлением, так как оно подчеркивает сильную волю этих стран и верность к интеграции в ЕС. Кроме этого, оно показывает их готовность, сотрудничать и помогать друг другу, что является основным принципом Европы. Мы, Группа социалистов и демократов очень ценим эту верность, которая полезна для обеих сторон, и, естественно, мы поддержим соответствующие рекомендации в докладе, который подготовит Комитет по внешним отношениям Европарламента перед Саммитом Восточного партнерства.



В то время, когда мы принимаем к сведению это заявление и те усилия, которые были предприняты Украиной, Грузией и Молдовой, естественно, мы считаем, что наступило время, чтобы ЕС сделал реальное и обновленное обещание. Мы уверены, что Эстония, во время председательствования в Совете ЕС, сделает все необходимые шаги для оказания помощи в реализации соглашений об ассоциации и необходимых реформ, также добьется прогресса по вопросам замороженных конфликтов и сохранения территориальной целостности и суверенитета трех стран, и существенно поможет их европейским стремлениям.



Civil Georgia











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