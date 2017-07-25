Долидзе: Администрация президента пытается внести в парламент элемент глубокой и качественной дискуссии

25.07.2017 22:35 Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе считает, что парламентские комитеты упустили возможность еще раз задуматься о негативных последствиях, которые следуют в результате подготовленных и принятых в двух чтениях "Мечто" конституционных поправок. Так оценила Долидзе решение парламентских комитетов по юридическим вопросам и по самоуправлению.



По словам Анны Долидзе, администрация президента пытается внести в парламент элемент глубокой и качественной дискуссии, но в ответ вновь получает личные оценки.



«К сожалению, комитеты упустили возможность еще раз задуматься о тех негативных последствиях, которые следуют за этими изменениями. Вместо того, чтобы нам содержательно обсуждать аргументы вето, получили разговор, о том, почему президент использует право вето, что вообще думает президент...

Мы пытаемся внести в парламент элемент более глубокой и качественной дискуссии, особенно в то время, когда проходят очень серьезные и, в тоже время, отрицательного качества реформы. Вместо этого получаем вновь личные оценки, личные характеристики президента Грузии, что не является главным предназначением этого органа», - заявила Анна Долидзе.



Парламентские комитеты по юридическим вопросам и самоуправлению не поддержали мотивированные замечания президента в связи с Кодексом местного самоуправления и Избирательным кодексом. На комитетском заседании мотивированные замечания представила парламентский секретарь президента Анна Долидзе, ответившая на вопросы депутатов.















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