Украина ответила на обвинения Трампа о вмешательстве в выборы

25.07.2017 22:46 Посольство Украины в США опровергло заявление американского президента Дональда Трампа о поддержке украинской властью его соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.



"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016", - говорится в сообщении посольства в Twitter.



Украинские дипломаты также выразили благодарность США за двухпартийную поддержку Украины (со стороны Республиканской и Демократической партий США).



Напомним, по мнению российского политика Константина Борового, заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские президентские выборы инспирировано российскими спецслужбами.















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