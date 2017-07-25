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Украина ответила на обвинения Трампа о вмешательстве в выборы


25.07.2017   22:46
Посольство Украины в США опровергло заявление американского президента Дональда Трампа о поддержке украинской властью его соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Украинские дипломаты также выразили благодарность США за двухпартийную поддержку Украины (со стороны Республиканской и Демократической партий США).

Напомним, по мнению российского политика Константина Борового, заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские президентские выборы инспирировано российскими спецслужбами.






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