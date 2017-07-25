Президент Грузии поздравил Президента Туркменистана с юбилеем установления дипотношений

25.07.2017 23:23 Георгий Маргвелашвили направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравление в честь 25-летия установления дипотношений двух держав.



Грузинский лидер отметил высочайший уровень двустороннего взаимодействия, базирующегося на принципах взаимоуважения и дружбы, а также выказал готовность к качественному расширению плодотворного сотрудничества по широкому спектру вопросов.



Президент Грузии пожелал коллеге крепкого здоровья и новых успехов на высшем госпосту, а дружественной туркменской нации – процветания и мира.















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