Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии поздравил Президента Туркменистана с юбилеем установления дипотношений


25.07.2017   23:23
Георгий Маргвелашвили направил Гурбангулы Бердымухамедову поздравление в честь 25-летия установления дипотношений двух держав.

Грузинский лидер отметил высочайший уровень двустороннего взаимодействия, базирующегося на принципах взаимоуважения и дружбы, а также выказал готовность к качественному расширению плодотворного сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Президент Грузии пожелал коллеге крепкого здоровья и новых успехов на высшем госпосту, а дружественной туркменской нации – процветания и мира.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии должен открыться иранский банк - посол Грузии
Темур Чкония: 90% фруктовых соков в Грузии - ненатуральные
Ассоциация молодых финансистов против запрета на продажу аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Партия «Наследие»: Армения должна аннулировать антигосударственный армяно-российский газовый договор
Квирикашвили: Мы имеем с Израилем самое большое единство на уровне стратегических интересов, поэтому должны отразить эти отношения в нашем экономическом партнерстве
Армения и Иран обсудили развитие сотрудничества в сфере промышленности и торговли
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна