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Палата представителей США приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ


26.07.2017   10:30
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За принятие законопроекта было подано 419 голосов, против - лишь 3, сообщает ТАСС.

Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

Новые карательные меры в отношении Ирана и КНДР изначально вырабатывались Палатой представителей отдельно, но в последний момент были сведены в один документ с антироссийскими санкциями.






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