Экс-глава Госаудита считает Нино Ломджария наилучшим кандидатом на пост главы ведомства

26.07.2017 10:47 Своим преемником я хотел бы видеть Нино Ломджария, потому что у нее нет никакого политического бекграунда, - об этом журналистам заявил уже бывший руководитель Службы государственного аудита (СГА) Лаша Тордия.



По его словам, в случае назначения нынешнего первого заместителя руководителя СГА Нино Ломджария на пост главного аудитора, к ней у общества будет меньше вопросов. По словам Тордия, у Ломджария есть необходимые знания и опыт, чтобы работать справедливо и более эффективно.



Как отметил Лаша Тордия, одним из главных вызовов СГА будет независимость. По его словам, если СГА потеряет независимость, то ведомство можно будет закрывать.



«Вызовом нового главного аудитора и всей СГА будет независимость. Если генеральный аудитор будет диктовать аудитору, что следует писать, а что - нет, то ведомство можно будет закрывать. Главное - избежать этого, а все остальное работает, механизм действует, нужно лишь подливать масло, чтобы он не заржавел и не остановился. Своим преемником я хотел бы видеть Нино Ломджария, потому что у нее нет никакого политического бекграунда, и думаю, к ней у общества не будет вопросов. У нее есть необходимые знания и опыт, чтобы работать справедливо и более эффективно», - заявил Лаша Тордия.

















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