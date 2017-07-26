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Грузия преподнесла Армении подарок к 25-летию дипотношений
26.07.2017 12:29
Армяно-грузинским дипломатическим отношениям — четверть века. В связи с этим правительство Грузии сделало подарок дружественному армянскому народу. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.
"25-летние установления дипотношений между Арменией и Грузией — большой праздник. В Армении гостит легендарный ансамбль "Рустави", отличающийся своим академическим направлением. У армянской публики есть возможность насладиться их виртуозным выступлением", — сказал Саганелидзе.
По его словам, 25 лет для армяно-грузинской дружбы – лишь миг. Два братских народа связывает многовековая дружба, поэтому Армения — одна из самых близких стран для Грузии, отмечает посол. В настоящее время страны углубляют сотрудничество в разных сферах.
"Я комфортно себя чувствую в Армении, хорошо знаю страну и у меня много друзей здесь. С Ереваном меня связывает много теплых воспоминаний. Это мне помогает в работе", — сказал Саганелидзе.
Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян также считает, что два братских народа имеют много общего, и это очень хорошая основа для развития двусторонних отношений.
В связи с юбилейной датой посланиями обменялись и министры иностранных дел Грузии и Армении — Михаил Джанелидзе и Эдвард Налбандян.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что четверть века – это лишь мгновение в многовековой дружбе двух братских народов, однако это важный этап в двусторонних отношениях. Существующие тесные межгосударственные связи отражают дружбу двух народов, построенную на прочной исторической основе и общих принципах свободы и демократии.
В связи с юбилейной датой посольство Грузии в Армении планирует провести ряд интересных мероприятий.
Армяно-грузинские дипломатические отношения были установлены 17 июля 1992 года подписанием соответствующего соглашения.
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