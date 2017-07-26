Дональд Трамп поддерживает санкции против России, Ирана и КНДР

26.07.2017 13:39 Президент США Дональд Трамп поддерживает жесткие санкции в отношении России, Ирана и КНДР и ждет окончательного варианта законопроекта Конгресса США о расширении ограничительных мер против этих государств. Об этом сообщила журналистам во вторник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.



"В то время как президент поддерживает жесткие санкции против КНДР, Ирана и России, Белый дом изучает утвержденный Палатой представителей законопроект и ожидает поступления на президентский стол окончательного варианта документа", - сказала она.



Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Как сообщалось, теперь документ направят в Сенат, далее его должен подписать президент США Дональд Трамп.















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