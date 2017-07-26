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Украинский суд разрешил задержать Леонида Черновецкого


26.07.2017   15:17
В среду, 26 июля, пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд дал разрешение на задержание бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом секретарь Юрия Луценко написала на персональной странице в Facebook.

Согласно информации, решение суда датировано 25 июля.

Ранее говорилось, что 14 июля Черновецкому было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 364 Злоупотребление властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают бывшего главу города в незаконном строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве за средства из государственного бюджета.

"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение неизвестно, получено разрешение суда на его задержание. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.






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