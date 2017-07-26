МИД Израиля: Времена Османской империи миновали - Иерусалим был, есть и будет столицей еврейского народа

26.07.2017 15:43 Пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, касающееся Иерусалима и мечети Аль-Аксы, передает NEWSru.co.il.



Израильский МИД назвал выступление Эрдогана перед парламентом Турции абсурдным и неправильным. "Было бы лучше для него, если бы он занимался проблемами собственной страны", - говорится в заявлении МИД.

Израильский МИД также напомнил, что времена Османской империи миновали. Иерусалим был, есть и будет столицей еврейского народа.



В заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, также содержится предупреждение для турецкого лидера: "Тому, кто живет в стеклянном дворце, не следует бросать камни".

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед парламентом призвал всех мусульман посетить Храмовую гору и защищать Аль-Аксу так же, как Мекку и Медину.



"Я хочу обратиться к своим гражданам и всем мусульманам. Пусть каждый, кто может, посетит Иерусалим и мечеть Аль-Аксы. Кто не сможет приехать, пусть поможет нашим братьям там", - заявил турецкий лидер, и добавил, что причиной проблем мусульман на Храмовой горе, стало невмешательство арабского мира.















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