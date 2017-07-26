NDI: 77% за вступление в ЕС, 66% - за НАТО

26.07.2017 15:45 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), для большинства опрошенных приемлема заявленная правительством Грузии цель, предполагающая вступление страны в ЕС и НАТО. Так, для 77% приемлема заявленная правительством цель, подразумевающая вступление Грузии в ЕС, а для 16% - неприемлема.



Что касается НАТО, то тут количество сторонников вступления в эту организацию составляет 66%; для 23% вступление Грузии в Североатлантический альянс – неприемлемо.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 18 июня по 9 июля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,261 прямого интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

