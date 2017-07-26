Венецианская комиссия не будет вмешиваться в процесс достижения консенсуса по проекту конституции Грузии

26.07.2017 16:32 Часть оппозиционных партий, которая обратилась к Венецианской комиссии в связи с конституционным процессом, получила отказ на поддержку Венецианской комиссии.



Front News International раздобыл письмо президента Венецианской комиссии, которое приводится ниже полностью:



"Уважаемые представители грузинских оппозиционных партий, Венецианская комиссия придерживается своей позиции, что выход состоит в широком консенсусе, достигнутом диалогом.



Консенсус следует достигнуть между политическими силами Грузии с учетом мнений Венецианской комиссии, однако целью комиссии не является навязывание своего конкретного мнения"- говорится в письме президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио.



По мнению экспертов, несмотря на то, что Венецианская комиссия достаточно остро раскритиковала власть из-за того, что не существовал консенсус в связи с проектом Конституции, и фактически был представлен однопартийный проект конституционных изменений, Венецианская комиссия на стороне консенсуса. Неприемлемо, что в данном случае оппозиция совершенно безосновательно хочет провалить этот процесс, и не готова конструктивно вести диалог с властью.



По мнению специалистов, это еще один мессидж, как в адрес оппозиции, так и, вероятно, власти, что у Венецианской комиссии есть свои взгляды, она дает рекомендации, но вопрос необходимо решать внутри страны. Должен быть диалог, и все политические силы обязаны проявить конструктивность, больше ответственности перед страной и народом.



Оппозиционные партии отправили совместное обращение Венецианской комиссии и европейским структурам о конституционных поправках. Оппозиция пишет, что процесс конституционных реформ зашел в тупик, и из-за ультиматумов, поставленных со стороны власти, не удается начать переговоры. Оппозиция обращается к Венецианской комиссии и европейским структурам с просьбой, еще раз поставить перед властью Грузии вопрос о важнейших проблемах, и необходимости консенсуса при принятии Конституции.



















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