НПО оценивают заявление премьера о секуляризме как «безответственные»

26.07.2017 17:12 Группа из восьми неправительственных организаций Грузии, в которую наряду с другими входят также и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» и «Демократическая инициатива Грузии», 25 июля опубликовала совместное заявление, в котором организации подвергли критике заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили от 23 июля о том, что «секуляризм в Грузии, в его классическом понимании, неуместен».



На церемонии открытия новой гостиницы в селе Сно Казбегского района, на территории Центра духовности и культуры им. Шиолы Гудушаури, где присутствовал также и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия второй, премьер-министр Квирикашвили заявил, что Православная Церковь и государство Грузии «переплетены друг с другом» и добавил, что несмотря на «независимость» государства и Церкви, «секуляризм в Грузии, в его классическом понимании, неуместен».



«Думаю, что в нашей нации существует модель (отношения между Церковью и государством), которая является уникальной в мире и за укрепление этой модели хочу выразить особую благодарность Патриарху, слово которого имеет огромное значение для всей нации», - заявил Квирикашвили.



В опубликованном 25 июля совместном письме неправительственные организации подчеркнули, что «у конституционного секуляризма есть только одно понятие и содержание, которое подразумевает разграничение духовной и мирской власти и их независимость друг от друга».



«Принцип секуляризма является обязательным условием для формирования современного, ориентированного на защиту прав человека, демократического и правового государства и представляет собой краеугольный камень правового порядка», - говорится в заявлении.



НПО также отметили, что демократическое развитие Грузии и ее евроатлантическая интеграция «невозможны» без секуляризма, который защищает обе стороны от нежелательного воздействия: государство – от влияния духовных лиц, и, наоборот, Церковь – от вмешательства государства».



НПО подчеркнули, что премьер-министр своим заявлением «поставил под сомнение, как правовой порядок Грузии, так и важнейшие исторические и правовые ценности». Они призвали главу правительства «воздерживаться от безответственных заявлений и соблюдать основополагающие принципы Конституции Грузии и религиозный нейтралитет».



Заявления премьер-министра Квирикашвили вызвали критику также и со стороны оппозиционных партий.



Председатель Республиканской партии хатуна Самнидзе, которая 24 июля провела специальный брифинг, заявления премьер-министра назвала «опасными и антиконституционными».



«Европейское, демократическое государство, одной из главных основ которого является именно институциональная секулярность, является выбором народа Грузии, а премьер-министр не обладает мандатом, чтобы ставить под сомнение этот выбор в нашей стране», - заявила Самнидзе.



«За период существования независимой Грузии ни одно первое лицо государства не делало антиконституционных заявлений подобного содержания», - заявила председатель Республиканской партии и добавила, что премьер-министр «незамедлительно должен ответить нам, почему вышел он за рамки Конституции».



Претензии в адрес главы правительства высказали и две парламентские оппозиционные партии.



«(Эти заявления) сближают Грузию или Россией, где Церковь напрямую подчинена (государству), или с фундаменталистскими государствами востока», - отметил представитель «Европейской Грузии» Серго Ратиани.



«В нормальной стране данное заявление премьер-министра незамедлительно стало бы причиной его отставки или предметом для импичмента», - заявил представитель Единого национального движения Роман Гоциридзе.















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