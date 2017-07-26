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Министерство инфраструктуры Грузии отчиталось о строительстве тоннеля на границе с Россией
26.07.2017 17:30
Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, между Дарьяльским и Девдоракским ущельями (близ грузино-российской границы), ведется в активном режиме.
Как сообщает сегодня министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, в рамках проекта планируется построить тоннель протяженностью в 2 километра и шириной в 8,5 метров.
Строительство тоннеля полностью финансируется из государственного бюджета и его стоимость составляет более 47 миллионов лари (порядка 19,5 миллиона долларов). Работы планируется завершить в марте 2018 года.
В министерстве подчеркивают, что проблемы в Девдоракском ущелье неоднократно нанесли значительный ущерб транзитной дороге. «В связи с этим строительство тоннеля необходимо для обеспечения безопасности передвижения по этой территории и с тем, чтобы предотвратить ущерб для экономики Грузии», — сказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе.
Военно-грузинская дорога является одной из самых опасных дорог в регионе – здесь часто бывают оползни, селевые потоки и наводнения. Зимой дорога часто закрывается и создает большие проблемы путешественникам и перевозчикам грузов и товаров.
На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.
В мае 2014 года из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток накрыл Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терек, вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек, а дорогу пришлось долгое время восстанавливать.
"Новости-Грузия"
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