Министерство инфраструктуры Грузии отчиталось о строительстве тоннеля на границе с Россией

26.07.2017 17:30 Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, между Дарьяльским и Девдоракским ущельями (близ грузино-российской границы), ведется в активном режиме.



Как сообщает сегодня министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, в рамках проекта планируется построить тоннель протяженностью в 2 километра и шириной в 8,5 метров.



Строительство тоннеля полностью финансируется из государственного бюджета и его стоимость составляет более 47 миллионов лари (порядка 19,5 миллиона долларов). Работы планируется завершить в марте 2018 года.



В министерстве подчеркивают, что проблемы в Девдоракском ущелье неоднократно нанесли значительный ущерб транзитной дороге. «В связи с этим строительство тоннеля необходимо для обеспечения безопасности передвижения по этой территории и с тем, чтобы предотвратить ущерб для экономики Грузии», — сказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе.



Военно-грузинская дорога является одной из самых опасных дорог в регионе – здесь часто бывают оползни, селевые потоки и наводнения. Зимой дорога часто закрывается и создает большие проблемы путешественникам и перевозчикам грузов и товаров.



На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.



В мае 2014 года из-за непривычно высокой температуры воздуха с северо-западного склона горы Казбек сошла часть ледника Девдораки. В результате мощный селевой поток накрыл Дарьяльское ущелье и перекрыл русло реки Терек, вызвав наводнение и разрушив дорогу. Тогда погибли шесть человек, а дорогу пришлось долгое время восстанавливать.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

