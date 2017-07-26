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«Альянс патриотов» разделяет мотивированные замечания президента


26.07.2017   18:06
"Альянс патриотов" разделяет мотивированные замечания президента - заявила журналистам одна из лидеров "Альянса патриотов", депутат Ада Маршания.

По ее словам, обсуждение большей части замечаний состоялось вместе с президентом, поэтому сегодня на рассмотрении вопроса вето на внеочередной сессии, члены ее команды поддержат замечания президента.

"Мы согласны с вето президента. Разделяем замечания президента. Тем более что эти замечания были разработаны вместе с нами. Мы вместе с президентом также рассмотрели аргументы"- заявила Ада Маршания.

На внеочередной сессии парламента идет рассмотрение мотивированных замечаний президента.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили использовал полномочие вето в связи с тремя законопроектами, принятыми парламентом.

Из них один является проектом осуществленных поправок к "Кодексу местного самоуправления", а два - разные законопроекты, связанные с "Избирательным кодексом".







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