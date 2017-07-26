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Саакашвили лишили украинского гражданства?
26.07.2017 18:33
Президент Украины Петр Порошенко своим указом прекратил украинского гражданство экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
"Действительно, такое решение есть. Указ уже подписан", - сказал собеседник агентства в среду.
Ранее об этом заявил депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственные источники. "Мне подтверждают: это правда... Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.
Издание "Страна" также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента Украины, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п.2 ст.19 закона о гражданстве: "Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст.9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".
Как передает ТСН, эту информацию уже подтвердили в Государственной миграционной службе.
В ведомстве объяснили, что такой шаг был предпринят на основе п.2 ст.19 Закона О гражданстве, а именно - "на основании ложных данных, указанных в анкете".
В частности, в документах, которые Саакашвили заполнял перед получением украинского гражданства, он указал, что не находится под следствием в Украине или за ее пределами, в то время, как на территории Грузии бывший президент был заочно арестован.
Решение относительно экс-главы Одесской ОГА приняла Комиссия по вопросам гражданства по запросу народного депутата Андрея Лозового.
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