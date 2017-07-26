Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили лишили украинского гражданства?


26.07.2017   18:33
Президент Украины Петр Порошенко своим указом прекратил украинского гражданство экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Действительно, такое решение есть. Указ уже подписан", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее об этом заявил депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственные источники. "Мне подтверждают: это правда... Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

Издание "Страна" также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в администрации президента Украины, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п.2 ст.19 закона о гражданстве: "Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст.9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".

Как передает ТСН, эту информацию уже подтвердили в Государственной миграционной службе.

В ведомстве объяснили, что такой шаг был предпринят на основе п.2 ст.19 Закона О гражданстве, а именно - "на основании ложных данных, указанных в анкете".

В частности, в документах, которые Саакашвили заполнял перед получением украинского гражданства, он указал, что не находится под следствием в Украине или за ее пределами, в то время, как на территории Грузии бывший президент был заочно арестован.

Решение относительно экс-главы Одесской ОГА приняла Комиссия по вопросам гражданства по запросу народного депутата Андрея Лозового.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии должен открыться иранский банк - посол Грузии
Темур Чкония: 90% фруктовых соков в Грузии - ненатуральные
Ассоциация молодых финансистов против запрета на продажу аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии пропал турист из России
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику (Видео)
NDI: Жителей Грузии больше беспокоят проблемы занятости, чем территориальная целостность
Министерство инфраструктуры Грузии отчиталось о строительстве тоннеля на границе с Россией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна