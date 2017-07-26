Гражданское движение «Рух Хвиля» осуждает решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства Украины

26.07.2017 20:51 Гражданское движение «Рух Хвиля» осуждает решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства Украины. В Движении считают, что "страх перед консолидацией новых политических сил и политиков, критикующих клептократических модель власти в Украине, заставляет Петра Порошенко делать грубые ошибки".



В заявлении также отмечается, что "гражданство Украины Михеила Саакашвили прекращено в соответствии с Указом Президента "О потере гражданства Украины" по основаниям "предоставление недостоверной информации" при процедуре его получения."



Хотим напомнить, что именно Президент Порошенко был инициатором приглашения в Украину иностранцев - реформаторов, в том числе и Михеила. Все подконтрольные ему службы с легкостью могли бы провести детальную проверку и выявить нарушения, и отказать в предоставлении гражданства. Но все время, что Михеил занимал должность Председателя ОГА, Президент использовал его в целях собственного пиара как внутри страны, так и за рубежом. Однако, как только политик вышел из зоны контроля, как только начал серьезную политическую борьбу против клептократов, Петр Порошенко совершил в духе примитивных диктаторов.



Именно в то время, когда Михеил Саакашвили находится за границей и был обнародован Указ о потере им украинского гражданства. Это сделано с расчетом на то, что находясь под возможность экстрадиции по требованию Прокуратуры Грузии Саакашвили не вернется в Украину.



Это подтверждает, что Президент Украины использует свои полномочия исключительно из конъюнктурных соображений и не думает о законе, а думает только как его обойти играя свою власть как марионеткой, к сожалению, не неся, пока, за это ответственность.



Но хотим заявить, что такие методы ведут только к дальнейшей консолидации всех здоровых политических сил. И штабы совместных действий продолжат свою работу. Эта клептократических власть должна быть уничтожена и она будет уничтожена. Украина будет успешной правовой демократической страной", - говорится в заявлении гражданского движения «Рух Хвиля».















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