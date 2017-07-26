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Миграционная служба Украины официально заявила о лишении Саакашвили гражданства Украины


26.07.2017   20:54
Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Миграционной службы Украины.

«Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия или приобретения лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

Согласно статьям 24 и 25 Закона подготовка представлений о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправки на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места жительства, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины.

Материалы по Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии.

По Конституции Украины Президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

В общем, в период с 2012 по 2017 годов УКАЗ Президента Украины оформлено потерю гражданства относительно 314 человек»,- отмечается в заявлении Миграционной службы.

Следует отметить, что Михеил Саакашвили в настоящее время не находится на территории Украины.






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