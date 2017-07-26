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Прокуратура Грузии исключает выдачу Украине бывшего мэра Киева


26.07.2017   20:56
Власти Украины намерены обратиться к грузинской стороне с просьбой об экстрадиции экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Соответствующий запрос Киев планирует направить после того, как получит от правоохранительных органов Грузии информацию о местонахождении политика, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее украинский суд выдал следователям Генпрокуратуры страны разрешение на задержание бывшего мэра украинской столицы, проживающего в Грузии. На родине Черновецкий обвиняется в «злоупотребление властью или служебным положением.

«После получения официального ответа от ваших правоохранительных органов о местонахождении Черновецкого мы будем подавать документы о его экстрадиции», - сказала Сарган «Новости-Грузия». По ее словам, до обращения к властям Грузии украинским следователям необходимо пройти все судейские процедуры.

Между тем, в Главной прокуратуре Грузии исключили передачу Черновецкого в случае обращения украинской стороны. В ведомстве заявили, что это невозможно, поскольку экс-мэр Киева является гражданином Грузии и его экстрадиция запрещена конституцией.






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