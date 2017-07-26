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Саакашвили вынуждают просить о убежище в США - депутат ВР Украины


26.07.2017   21:20
Решением о лишении Михеила Саакашвили украинского гражданства во время его визита в США его вынуждают обратиться за политическим убежищем в этой стране и таким образом устраняют из украинского политического процесса, заявляет народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины в среду.

Накануне М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.






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