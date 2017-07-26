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«Шариков грузинской политики» - парламентский секретарь президента о спикере парламента


26.07.2017   21:55
"Шариковым грузинской политики" назвала спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе парламентский секретарь президента Анна Долидзе после прошедшего сегодня внеочередного заседания парламента, где рассматривались мотивированные замечания президента на ветированные главой государства законопроекты.

В ходе рассмотрения Кобахидзе несколько раз выступил довольно резко, что переросло в жесткий спор между ним и Долидзе.

"Это не первый случай, когда мы удостоверились, что председатель парламента является бессовестным, несоответствующим должности. К сожалению, он является Шарикоым грузинской политики, персонажем из произведения Булгакова, который попадает на должность из-за сложившихся определенных обстоятельств и оскорбляет всех. Он оскорбляет десятки тысяч госслужащих, которые заняты на государственной службе. Оскорбительно упоминает их. Они как рыбы в аквариуме, которые не имеют права голоса. Но наше общество не раз указывало на нулевую толерантность к подобным выходкам. Уверена, что общество укажет соответствующее место подобному поведению", - заявила Долидзе.

Отметим, что парламент смог преодолеть президентское вето 94 голосами против 5.






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