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Президенты Грузии и Украины не обсуждали вопрос Саакашвили - парламентский секретарь


26.07.2017   22:18
Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе утверждает, что на встрече президентов Грузии и Украины вопрос экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили или лишения его гражданства Украины не рассматривалось.

"На встрече президентов эта тема не обсуждалась и это единственное, что я могу вам сегодня сказать", - так прокомментировала Долидзе журналистам сообщение о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко посетил Грузию неделю назад. Оппозиция убеждена, что имеет место сговор между правительствами Грузии и Украины. Сам Саакашвили также писал, что имеет информацию о двухчасовой встрече Порошенко с неформальным правителем Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили, на которой рассматривался вопрос лишения его гражданства и экстрадиции.






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