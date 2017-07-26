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Президенты Грузии и Украины не обсуждали вопрос Саакашвили - парламентский секретарь
26.07.2017 22:18
Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе утверждает, что на встрече президентов Грузии и Украины вопрос экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили или лишения его гражданства Украины не рассматривалось.
"На встрече президентов эта тема не обсуждалась и это единственное, что я могу вам сегодня сказать", - так прокомментировала Долидзе журналистам сообщение о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко посетил Грузию неделю назад. Оппозиция убеждена, что имеет место сговор между правительствами Грузии и Украины. Сам Саакашвили также писал, что имеет информацию о двухчасовой встрече Порошенко с неформальным правителем Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили, на которой рассматривался вопрос лишения его гражданства и экстрадиции.
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