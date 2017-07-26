Бокерия считает, что продолжение преследования Саакашвили наносит ущерб имиджу Грузии

26.07.2017 22:24 Один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия считает, что лишение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили гражданства Украины является ущербным для имиджа Грузии.



По его словам, если правящая партия вновь поднимет вопрос экстрадиции Саакашвили, это будет указывать на то, что власть не занимается главными проблемами страны, а преследует свои меркантильные цели.



"Если наше правительство попытается сейчас, с новой энергией возобновить попытки его выдачи, это будет еще одним подтверждением того, что для правительства главными приоритетами является не стоящие перед страной острейшие проблемы, а продолжение политического преследования против Михеила Саакашвили, что является лишь ущербным для нашей страны, в том числе на международной арене. При этом они не достигнут этого результата, если сам Михеил Саакашвили не решит не сопротивляться этому. Вся эта история является продолжением ущербного для нашей страны политического преследования", - отметил Бокерия.



Напомним, что Миграционная служба Украины сообщила о подписании президентом Украины Петром Порошенко указа о лишении гражданства Михеила Саакашвили, который в настоящее время находится в США.















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