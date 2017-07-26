Саакашвили теперь может просить предоставления гражданства в любой стране - эксперт

26.07.2017 22:31 Грузинский эксперт Давид Джандиери, комментируя лишение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили гражданства Украины, заявляет, что теперь он может попросить гражданство в любой стране. По его словам, Саакашвили также может потребовать по месту жительства документ апатрида, человека, не имеющего гражданства, которым он сможет свободно перемещаться в ряде стран.



Что касается решения президента Украины о лишении Саакашвили гражданства Украины, эксперт отмечает, что это решение подлежит обжалованию.



"Кроме этих процедур, Саакашвили будет иметь возможность в случае требования Грузии об экстрадиции обратиться к правительству того государства, в котором находится, и потребовать приостановку экстрадиции в том случае, если посчитает, что в его отношения осуществляется гонение на территории Грузии", заявляет Джандиери.



По словам эксперта, лишение гражданства может быть обжаловано и в ЕСПЧ, однако таких примеров очень мало и европейский суд в этом направлении в основном не работает.



Информацию о лишении гражданства Украины Михеила Саакашвили распространила Миграционноая служба Украины.















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