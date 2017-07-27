Пожар в здании телеканала «Рустави 2» потушен (+видео)

27.07.2017 01:00 Пожар в здании телекомпании "Рустави 2" потушен. По заявлению представителя пожарно-спасательной службы, пожар охватил площадь примерно в 25 квадратных метров. Сгорело несколько стульев и компрессор. Пожар не достиг склада декораций и студий.



Сразу же после возникновения пожара началась эвакуация сотрудников телекомпании. Они своими силами вынесли из здания часть техники.



До приезда пожарно-спасательной службы сотрудники телекомпании сами пытались потушить пожар огнетушителями.



На месте инцидента были мобилизованы 5 автомашин пожарно-спасательной службы, а также бригада Скорой помощи. В результате пожара никто не пострадал.



Причины возникновения пожара пока не известны.



















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