Я буду добиваться законного права вернутся в Украину - Саакашвили (+видео)

27.07.2017 09:57 Михеил Саакашвили отреагировал на сообщения, что его лишили украинского гражданства.



"У меня только одно гражданство - украинское. И им не удастся меня его лишить. (...) Я буду добиваться законного права вернутся в Украину", - сказал он.





Ниже приводится заявление Михаила Саакашвили полностью:



"Я - простой украинец! Со мной сегодня пытаются поступить так же, как прокуроры или бюрократы делают с обычными украинцами - плюют на их права.



Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух Майданах! У меня только одно одно гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить!



Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!



Лишить меня гражданства Порошенко решил сделать украдкой - пока меня нет в стране!



Как только они поняли, что мы объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот барыжный договорняк - страх победил здравый смысл! Президент Порошенко наплевал на Конституцию, гарантом которой он якобы должен быть.



Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу - больше никаких игр в демократию.



Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз - двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера Газпрома, пророссийского Иванишвили.



Они придумали предоставить ГПУ новые доказательства в моем деле - это очередная ложь и наперстки, с тех пор как мне предоставили гражданство, ни одного нового дела против меня в Грузии возбуждено не было! А те надуманные дела, нарушены - ни одна страна за Грузией эти обвинения не признала!



Два дня назад президент, на которого когда-то возлагал надежду Майдан, изменил состав Комиссии по предоставлению гражданства. 24 июля он ввел в состав Комиссии новых людей, чтобы полностью марионеточная комиссия была способна пойти на любую прихоть Порошенко.



Что ж, Петр Алексеевич, плохие у вас советники.



Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться «дотянуть» до выборов, то теперь вам они могут только сниться.



Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям «жить по-новому». Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!



Я принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы, бороться за успешное будущее Украины, от которого зависит будущее и моей родной Грузии. Для меня гражданство - не пустой звук. Каждый день владения паспортом гражданина Украины я работал для того, чтобы Украина победила и стала европейской сверхдержавой!



Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что!"



Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины.



По информации СМИ, речь идет о скрытой судимости.



Саакашвили заявил, что это неправда и с тех пор, как ему предоставили гражданство, ни одного нового дела против него в Грузии не открыли.



LIGA.net не получила официального подтверждения лишения Саакашвили гражданства. В пресс-службе Саакашвили это информацию опровергли.



Государственная миграционная служба опубликовала сообщение о процедуре рассмотрения "материалов по Саакашвили" под заголовком "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины". При этом в тексте сообщения прямо не говорится о том, что Саакашвили лишен украинского гражданства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

