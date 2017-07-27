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Парламент Грузии преодолел и третье вето президента


27.07.2017   10:55
Парламент преодолел еще одно вето президента, наложенное на законопроект, который менял порядок формирования избирательной администрации и избрания председателя ЦИК.

Члены «Грузинской мечты» 92 голосами против трех поддержали изначальный вариант проекта «Избирательного кодекса», который не подписал Георгий Маргвелашвили.

Вместе с тем, в рамках пакета этих законодательных изменений большинство поддержало поправки к закону «О закупках», по которым срок переносится с 20 июля до опубликования закона.

Согласно проекту законодательных изменений, которые не подписал Георгий Маргвелашвили, меняется порядок представления членов ЦИК от партий и прекращения их полномочий.






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