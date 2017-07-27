Это вершина политического страха - мэр Львова о лишении гражданства Саакашвили

27.07.2017 11:17 Президент Украины Петр Порошенко пригласил Михеила Саакашвили в Украину в момент, когда это было очень нужно стране и выгодно главе государства.



Такое мнение высказал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.



"Лишать гражданства политика с мировым реноме, который после двух успешных сроков на посту Президента Грузии согласился на работу главы ОГА в Украине, только за то, что он стал оппонентом — это вершина политического страха", — считает мэр



По мнению Садового, такой шаг Порошенко станет для него унижением статуса как Президента Украины, а также — унижением института гражданства государства.



«Пока указ о лишении украинского гражданства Михеила Саакашвили не опубликован на сайте Президента у меня остается последняя надежда на здравый смысл», — добавил Андрей Садовый.















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