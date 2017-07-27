Саакашвили одинаковый враг для Порошенко и Иванишвили – ЕНД

27.07.2017 11:22 Администрация Порошенко до сих пор не подтверждает упразднение гражданства Михеилу Саакашвили, информацию подтвердила только украинская служба эмиграции в украинской прессе. Соратники Саакашвили не владеют дополнительной информацией. В беседе с "Пирвели радио" Хатия Деканоидзе заявила, что они до сих пор ждут подтвержденного сообщения из администрации президента, поскольку приказ должен был издать именно Порошенко.



"На данное время не существует подтвержденной информации кроме заявления эмиграционной службы, распространенной по СМИ. Официального сообщения из администрации президента не было. Если эта информация подтвердится, это будет очень болезненно для Украины, власть которой решила так же коварно убрать оппонента, как сделал это режим Януковича.



Это будет нарушением всех международных конвенций, поскольку недопустимо оставлять человека без гражданства. Лидера украинской оппозиционной партии оставили без правовой связки, это прямой российский план, вам, наверное, известно, что удаление Саакашвили из политического пространства Украины было российским олигархическим интересом"- говорит Деканоидзе.



На вопрос "Пирвели радио", если Саакашвили сейчас находится в Украине, сможет ли он покинуть страну, и если не сможет, ни задержат ли его и передадут прокуратуре Грузии, Деканоидзе отвечает что ничего не исключено.



"Если у него отберут гражданство, и начнут политическое преследование, это будет сценарий Януковича, и ничего нельзя исключить.



Как мы и предполагали, Саакашвили является одинаковым врагом для Порошенко и Иванишвили, поскольку у них общие олигархические интересы. Предположительно, политическое преследование Саакашвили будет продолжено, но дождемся администрации президента, поскольку приказ должен издать Порошенко"- говорит Хатия Деканодзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

