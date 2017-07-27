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Состоялась очередная встреча таможенных служб Азербайджана и Грузии


27.07.2017   11:31
На пограничном с Грузией таможенном посту "Садыхлы" Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана состоялась встреча делегаций таможенных и пограничных служб Азербайджана и Грузии. Об этом сообщили Report в ГТК.

Согласно сообщению, азербайджанскую делегацию на встрече возглавил заместитель председателя ГТК Шахин Багиров, а грузинскую - заместитель начальника Службы доходов министерства финансов страны Вахтанг Лашкарадзе.

Основной темой встречи стал вопрос капитальной реконструкции погранично-пропускных пунктов "Садыхлы" и "Мтквари" или же строительства и сдачи в эксплуатацию новых таможенных постов. Стороны вновь рассмотрели старые предложения по этой теме и выступили с новыми.

Отметим, что после проведения всех необходимых работ потенциал погранично-пропускных пунктов увеличится, что создаст условия для значительного роста пассажиро- и грузоперевозок, а также транзитных возможностей региона.






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