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Сенат США готов одобрить новые санкции против РФ


27.07.2017   11:49
Американские конгрессмены достигли договорённости, позволяющей Сенату уже на этой неделе принять законопроект о новых санкциях против России, сказал председатель комитета Сената по международным отношениям, несмотря на возражения администрации президента США Дональда Трампа, сообщает "Рейтер".

Сенатор-республиканец Боб Коркер сказал, что Сенат намерен одобрить санкции в отношении Ирана и России спустя шесть недель после появления законопроектов, куда также были добавлены санкции против Северной Кореи.

Накануне Палата представителей США одобрила введение санкций 419 голосами против 3, и как ожидается, законопроект получит схожую поддержку в Сенате. Это позволит с лёгкостью обойти возможное вето Трампа.

Палата представителей приняла законопроект в то время, когда американские законодатели расследуют возможное вмешательство России в американские президентские выборы-2016 и вероятность сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.

Москва отрицает, что пыталась повлиять на голосование в пользу Трампа, а президент США говорит, что никакого сговора не было.






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