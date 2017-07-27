Тимошенко: Лишение Саакашвили украинского гражданства – это грязная политика Порошенко в отношении оппонентов

27.07.2017 12:03 Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает расправой с оппонентами и желанием удержаться при власти лишение президентом Украины Петром Порошенко украинского гражданства экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.



"Лишение Саакашвили украинского гражданства - это грязная политика, которую нынешняя власть во главе с президентом Петром Порошенко совершает по отношению к своим оппонентам. У Порошенко лишь одна цель - удержаться у власти при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении Ю.Тимошенко, распространенном в четверг.



По ее словам, вместо борьбы с коррупцией П.Порошенко "по политическим мотивам, пятная репутацию президента Украины и всего государства, лишает украинского гражданства Саакашвили".



Ю.Тимошенко задается риторическим вопросом: "Кого еще избавит гражданства президент Петр Порошенко? Или кого он решит бросить за решетку или лишить имущества? И как долго он сможет на встречах с западными партнерами делать вид, что "все о'кей, у нас идут реформы"?"



Политик убеждена, что такое поведение первого лица государства "позорит Украину в глазах всего мира и должно получить надлежащую оценку мирового сообщества".



Ю.Тимошенко также заверила, что ее команда выдержит "все атаки со стороны властей".



Как сообщалось, президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины 26 июля.



Причиной данного решения стало сокрытие М.Саакашвили при получении гражданства фактов, предоставленных Генеральной прокуратурой Грузии недавно, заявил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.



25 июля М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.















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