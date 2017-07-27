Лишение гражданства Саакашвили подорвет международный имидж Украины - Гецадзе

27.07.2017 12:46 Заместитель министра юстиции Украины Гия Гецадзе заявил, что решение президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства будет иметь негативные последствия для международного имиджа страны.



«Решение президента Украины о лишении гражданства лидера оппозиционной партии влечет за собой негативные последствия для всей украинской демократии. Уверен, это однозначно подорвёт международный имидж нашего государства. Целью Революции достоинства было и есть становление Украины такой успешной страной, где главенствуют принципы верховенства права и справедливости», - заявил Гецадзе.



Вчера, 26 июля, Игорь Мосийчук сообщил, что Саакашвили лишили гражданства Украины, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сразу не подтвердил эту информацию. Однако, вечером того же дня, Сакварелидзе изменил мнение, заявив, что Саакашвили лишили гражданства и запретили въезд в Украину.



Затем Мосийчук заявил в комментарии Front News International, что Порошенко уже подписал указ о лишении гражданства Михеила Саакашвили.



В посольстве Грузии в Украине подтвердили лишение Саакашвили гражданства. Также эту информацию подтвердила Государственная миграционная служба Украины и советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.



Общественное движение «Хвыля» впоследствии рассказало причину лишения Михеила Саакашвили гражданства Украины.



По словам депутата депутата латвийского парламента Бориса Цилевича, лишение украинского гражданства бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили является незаконным решением.



Сам Саакашвили заявил, что он будет добиваться законного права вернуться в Украину.















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