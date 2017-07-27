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Деканоидзе: Лишение гражданства Саакашвили является политическим преследованием


27.07.2017   12:52
По заявлению одного из лидеров "Единого национального движения", Хатии Деканодзе, упразднение гражданства Михеилу Саакашвили является политическим преследованием.

"Я очень расстроена тем, что страна и власть, я имею в виду власть Украины, у которой декларированный прозападный курс, в действительности использует методы политического преследования против одной из самых сильных оппозиционных партий. В действительности это является политическим преследованием. Помните, наверное, Янукович арестовал Юлию Тимошенко, это такой же прецедент. Очень плохо, что олигархический режим, который, к сожалению, есть сейчас в Украине, прибегает к такому политическому преследованию"- заявила Хатия Деканоидзе.

Информацию о том, что Саакашвили лишили гражданства Украины, сегодня распространили украинский депутат и местные СМИ. Портал obozrevatel.com написал, что эмиграционная служба Украины назвала причиной упразднения гражданства Украины ложь со стороны Саакашвили. Позже Давид Сакварелидзе подтвердил, что Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины.

С 2015 года Михеил Саакашвили не является гражданином Грузии, и он владеет паспортом Украины. С этим паспортом он работал губернатором одесской области, однако потом он выступил против власти, и перешел в оппозицию.

По сообщению "Радио Свободы", в мае текущего года Михеил Саакашвили заявил, что Порошенко собирался лишить его гражданства, "что неконституционно".

"Вполне точно знаю, что на минувшей неделе в администрации президента Украины состоялась встреча, президент Порошенко дал поручение своим службам, максимум в течение месяца найти материалы, на основании которых меня и Давида Сакварелидзе лишат гражданства Украины"- заявил Саакашвили согласно "Радио Свободе".

Саакашвили сказал в мае, что "президент Украины собирается поехать в Грузию, и найти там такой фальшивый документ".








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