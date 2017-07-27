Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Если завтра выборы: ГМ-22%, ЕНД - 7%, ЕГ - 3%


27.07.2017   14:03
Согласно исследованию NDI, если бы завтра проводились выборы местного самоуправления, за "Мечту" проголосовали бы 22%, за "Национальное движение"-7%, "Европейскую Грузию"- 3%.

В то же время большинство опрошенных, 40% заявляют, что не знают за какую партию бы голосовали, 14% отказались ответить на вопрос, 7% говорят, что не поддержали бы ни одну из партий.

Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 18 июня по 9 июля 2017 года в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны.

Средняя погрешность результатов исследования - +/-2.2%. Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино удостоилось золотой медали в Италии
Доходы большинства опрошенных в Грузии не превышают 500 лари
Иранский «Меллат банк» готовится выйти на грузинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Абхазии пропал турист из России
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
NDI: Каладзе – 37%, Элисашвили – 22%, Удумашвили – 16%, Хоштария – 5%
Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован
При взрыве на птицефабрике в Азербайджане пострадали два человека
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна