Если завтра выборы: ГМ-22%, ЕНД - 7%, ЕГ - 3%

27.07.2017 14:03 Согласно исследованию NDI, если бы завтра проводились выборы местного самоуправления, за "Мечту" проголосовали бы 22%, за "Национальное движение"-7%, "Европейскую Грузию"- 3%.



В то же время большинство опрошенных, 40% заявляют, что не знают за какую партию бы голосовали, 14% отказались ответить на вопрос, 7% говорят, что не поддержали бы ни одну из партий.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 18 июня по 9 июля 2017 года в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны.



Средняя погрешность результатов исследования - +/-2.2%. Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.

















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