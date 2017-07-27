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NDI: Каладзе – 37%, Элисашвили – 22%, Удумашвили – 16%, Хоштария – 5%


27.07.2017   14:08
Национально-Демократический институт США (NDI) публикует сегодня данные очередного социологического исследования общественного мнения, проведенного в Тбилиси в предверии выборов мэра столицы.

Вопрос исследования звучал так: За кого бы вы проголосовали, если бы завтра состоялись выборы мэра Тбилиси?

37% из тех, кто собирается идти на выборы, готовы отдать свой голос за кандидата от «Грузинской мечты» Каху Каладзе.

22% — за независимого кандидата Алеко Элисашвили.

16% — за кандидата от оппозиционной партии «Национальное движение» Заала Удумашвили

5% — за кандидата от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария

Всего по данным опроса NDI, голосовать на выборах собираются 57% опрошенных.

Опрос был проведен в период с 18 июня — 9 июля в Тбилиси. Полевые работы для NDI осуществляет грузинская компания CRRC. Погрешность данных опроса составляет +/-2.2%.

Выборы мэра Тбилиси, ряда других городов, а также органов местного самоуправления состоятся в Грузии в конце октября 2017 года.






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