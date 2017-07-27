В администрации Порошенко подтвердили подписание указа о прекращении гражданства

27.07.2017 14:09 В Администрации президента Украины Петра Порошенко подтверждают, что он подписал указ о прекращении украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. Такую информацию АПУ предоставила 27 июля в ответ на запрос Радіо Свобода.



«По представлению Государственной миграционной службы, что привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили и рекомендовала Президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций Глава государства подписал соответствующий указ», – говорится в сообщении.



В соответствии с законодательством о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные, добавили в АПУ.



Сообщение о прекращении гражданства Саакашвили появилась 26 июля. По этим данным, причиной стало то, что при подаче заявления на получение гражданства Саакашвили не указал наличие уголовных производств против него в Грузии, где он ранее был президентом.



Сначала официально это не подтверждали. Вечером пресс-служба Государственной миграционной службы опубликовала сообщение о том, что президент подписал указ о прекращении гражданства, однако из этого сообщения прямо не следовало, что этот указ касается Саакашвили.



В ночь на 27 июля Саакашвили, который сейчас пребывает в США, заявил, что не собирается становиться беженцем и будет добиваться законного права вернуться в Украину.



Украинское гражданство бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил в мае 2015 года в соответствии с приказом Петра Порошенко, после этого его назначили председателем Одесской ОГА.



7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА. Он объяснил это решение коррупцией в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины.



9 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили, которую перед этим согласовал Кабмин.



В Грузии, где нынешняя власть обвиняет бывшего президента Саакашвили в ряде уголовных преступлений, его лишили гражданства после получения им украинского.















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