США отказались координировать с Европой санкции против РФ

27.07.2017 14:19 Санкции, которые США собираются ввести в отношении России, могут повредить немецким компаниям и ещё больше осложнить отношения Берлина с Вашингтоном, сказала министр экономики ФРГ Бригитте Циприс, передает "Рейтер".



"США отказались от общей линии с Европой в вопросе санкций против России",- сказала Циприс телеканалу ARD, отметив, что в таком случае интересы немецких компаний могут будут ущемлены.



Представители немецкого бизнеса опасаются, что новые санкции, уже одобренные Палатой представителей США, могут помешать немецким компаниям работать над проектами трубопроводов, которые, по их словам, жизненно важны для энергетической безопасности Германии.



Представители Восточного комитета немецкой экономики сказали на пресс-конференции в Берлине, что санкции США могут подорвать энергетические интересы европейских компаний и, по-видимому, нужны США для наращивания экспорта американских энергоресурсов в Европу.



Тем не менее, организация считает, что контрсанкции ЕС в отношении США должны рассматриваться как "самая крайняя мера", если интересы европейских компаний пострадают.



Комитет повысил до 20 процентов прогнозируемый объём экспорта в Россию на этот год с ранее ожидаемых 10 процентов.



После Палаты представителей законопроект о новых санкциях в отношении России предстоит принять Сенату. Республиканец Боб Коркер сказал, что американские конгрессмены достигли договорённости, позволяющей Сенату одобрить расширение санкций уже на этой неделе.















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