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Квирикашвили: визит Майка Пенса — подтверждение поддержки США


27.07.2017   16:38
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал предстоящий визит вице-президента США Майка Пенса значительным подтверждением поддержки США в отношении Грузии.

«Хочу коснуться визита вице-президента США в Грузию. Его визит состоится 31 июля и 1 августа. Этот визит является еще одним весьма значительным подтверждением поддержки США в отношении Грузии. Думаю, то, что мы в очень короткое время установили очень тесные отношения с новой администрацией, весьма важно в плане развития нашего стратегического партнерства», — заявил Квирикашвили.

Как писала СОВА, 30 июля в Грузии стартуют масштабные международные учения НАТО — «Noble Partner 2017». Ожидается, что вице-президент США примет участие в церемонии их открытия.






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