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В центре Киева проходит акция против лишения гражданства Украины Михаила Саакашвили


27.07.2017   17:09
Акция в поддержку лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили проходит в центре Киева.

На мероприятие, которое организовала партия Саакашвили "Рух новых сил", собрались около 100 человек - однопартийцы экс-президента Грузии, участники силовой операции в Донбассе, представители общественных организаций, передает корреспондент ТАСС.

"Нам надо обменяться мнениями и спланировать наши дальнейшие действия", - сказала член партии Ольга Балабала. Выступающие осудили указ президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. Здесь же инициативная группа собирает подписи против "беспредела в связи с лишением гражданства" лидера партии "Рух новых сил". В руках протестующих - украинские флаги и плакаты с надписями: "Лишение гражданства - посягательство на Саакашвили!", "Нет - Рошену".

Сам Саакашвили сейчас находится в США. Ранее в движении сообщили, что не знают, когда их лидер вернется на Украину.

Порошенко лишил гражданства Саакашвили в среду по рекомендации комиссии по вопросам гражданства при президенте страны.






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