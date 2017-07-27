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Саакашвили готовится обжаловать решение властей Украины


27.07.2017   17:13
Адвокат Михеила Саакашвили готовит документы на предмет обжалования принятого решения президента Петра Порошенко о лишении политика украинского гражданства.

По словам Николая Недилько, группа адвокатов уже начала работу по подготовке иска, послано множество запросов на получение необходимой информации, в том числе и в Генеральную прокуратуру Украины.

Как утверждает адвокат, действия Генеральной прокуратуры Украины и Государственной миграционной службой страны были незаконными, так как процедуры производились без участия самого Саакашвили и его адвокатов.

«Мы считаем, что это политический заказ, и высокопоставленные чиновники злоупотребили властью», — заявил Недилько.

О намерении побороться за право вернуться в Украину заявил и сам экс-президент Грузии, находящийся в данный момент в США.

«У меня есть только одно гражданство — Украины, и я не могу быть лишен этого! Сейчас происходит попытка заставить меня стать беженцем. Этого не будет!… Я буду бороться за свое законное право на возвращение в Украину!», — заявил Саакашвили в своем видеообращении, размещенном в Facebook.







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