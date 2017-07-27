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Евродепутат предложил сделать Саакашвили негражданином Латвии


27.07.2017   17:15
Экс-губернатор Михеила Саакашвили, лишенного украинского гражданства, предлагают сделать негражданином Латвии. В частности, такое предложение сделал на своей странице в Facebook депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, информирует "ДС".

"Поскольку у экс-Президента Грузии Михейла Саакашвили больше нет грузинского гражданства (отнято решением действующего Президента Маргвелашвили, поскольку Саакашвили не заявил в Грузии в установленном законом порядке о факте наличия гражданства Украины), а теперь нет и украинского, то он становится апатридом. Полагаю, было бы неплохо Латвии сделать господина Саакашвили негражданином Латвии", - написал Мамыкин.

"Зная его недюжинную энергию, он, наверняка помог бы побороться за права неграждан Эстонии и Латвии", - добавил он.

Справка. Неграждане в латвийском праве отличаются от апатридов - лиц, не имеющих государственной принадлежности. В отличие от них неграждане, например, имеют латвийские паспорта. По-английски в них неграждане обозначаются как иностранцы (англ. alien), подлежат дипломатической защите Латвии за рубежом, обладают правом жить в Латвии, не запрашивая вида на жительство.






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