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Для 46% опрошенных для оценки проведения выборов наиболее важно собственное мнение - NDI
27.07.2017 18:06
Национально-демократический институт опубликовал политическую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
Согласно результатам исследования, для 46% важным для оценки проведения выборов является собственное мнение, для 23% - иностранных наблюдателей, 23% мнение ЦИК, 18% -людей вокруг, 16% мнение партии, которую поддерживают, 12% - грузинских неправительственных наблюдательских организаций, 10% - мнение правительства Грузии, а 9% предает значение мнению СМИ и журналистов. Для 5% важно мнение правительства других стран, а также для 5% важно мнение Церкви. Не знает ответа 9% опрошенных.
Опрос состоялся в период с 18 июня по 9 июля 2017 года по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны. Предел средней погрешности результатов исследования +/-2.2%.
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