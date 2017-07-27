Коломойский: Если меня когда-нибудь лишат гражданства, присутствие в компании Саакашвили будет весьма почетным

27.07.2017 18:19 Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если его украинское гражданство прекратят или он его потеряет, оказаться в компании с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Михеилом Саакашвили будет "весьма почетно". Об этом миллиардер сказал в комментарии ТСН.



"Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным", – отметил он.



Коломойский добавил, что это "также, как при советской власти почетно было оказаться в компании" писателей Александра Солженицына и Василия Аксенова, поэта Иосифа Бродского, виолончелиста, пианиста и дирижера Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской.



"Лишение гражданства Саакашвили – это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", – заявил бизнесмен.



26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко выпустил указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.



Саакашвили заявил, что решение является результатом "договорняка" между "олигархическими кланами" Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.



"Гордон"











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