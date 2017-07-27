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Давида Сакварелидзе могут лишить гражданства Украины


27.07.2017   19:06
Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что президент Украины Петр Порошенко хочет лишить его возможности вернуться в Украину, лишив украинского гражданства. Об этом он написал в Facebook.

"По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но насколько мне известно, Порошенко сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну. Хочет воспользоваться тем, что я не в Украине, ведь неизвестно, когда еще предоставится такая возможность", – заявил он.

При этом Сакварелидзе добавил, что ночью вернется в Украину.






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