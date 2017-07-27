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Надежда Савченко оценивает как путь к восстановлению диктатуры лишение Саакашвили гражданства Украины


27.07.2017   19:19
Лишение украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили является путем к восстановлению в Украине диктатуры и расправой над политическими оппонентами, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу о гибели российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России.

По мнению Савченко, это решение является неконституционным. «Считаю это актом и путем к восстановлению диктатуры в Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном положении государственной коррупции в нашей стране», - написала Савченко на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

Она считает, что принятие соответствующего решения в момент, когда Саакашвили был за границей, является аморальным, а также серьезно ослабляет его юридическую защиту.

«Такое решение президента будет иметь серьезные международные последствия, ведь при внешней агрессии ухудшение отношений со свободным миром будет дорого стоить Украине и украинцам», - заявила Савченко.






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