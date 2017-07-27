Надежда Савченко оценивает как путь к восстановлению диктатуры лишение Саакашвили гражданства Украины

27.07.2017 19:19 Лишение украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили является путем к восстановлению в Украине диктатуры и расправой над политическими оппонентами, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу о гибели российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России.



По мнению Савченко, это решение является неконституционным. «Считаю это актом и путем к восстановлению диктатуры в Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном положении государственной коррупции в нашей стране», - написала Савченко на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.



Она считает, что принятие соответствующего решения в момент, когда Саакашвили был за границей, является аморальным, а также серьезно ослабляет его юридическую защиту.



«Такое решение президента будет иметь серьезные международные последствия, ведь при внешней агрессии ухудшение отношений со свободным миром будет дорого стоить Украине и украинцам», - заявила Савченко.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

