Выходом для Саакашвили может быть требование покровительства ООН - юрист

27.07.2017 19:36 Михеил Саакашвили использует в свою пользу положение, сложившееся в связи с гражданством, и все это навредит как Грузии, так и Украине - заявил юрист Леван Алапишвили.



По его словам, жаль, что факт совпал с периодом пребывания Михеила Саакашвили в Америке, поскольку у партнеров Грузии есть возможность с близкого расстояния проследить за ряд нарушений.



"К примеру, если во время пребывания в Соединенных Штатах Михеилу Саакашвили понадобится осуществить банковскую транзакцию, или же такого рода коммуникацию, во время которой необходимо представить удостоверение личности, он будет ограничен в этом, и это отягчает как грузинскую, так и украинскую власть. В США это будет наиболее очевидным, и реакция может быть тяжелой и отрицательной для этих двух стран.



Разумеется, Михеил Саакашвили является политиком, и он использует это положение в свою пользу. В этом случае одним из выходов может быть требование покровительства ООН и запрос соответствующего статуса. ООН присвоил этот статус немалому количеству людей.



Выходом также может быть и то, чтобы Саакашвили начал правовые процедуры в Грузии и Украине. С политической точки зрения это будет полезно для него, а Грузии и Украине навредит"- заявил Леван Алапишвили.



Украина вчера издала распоряжение о лишении гражданства Михеила Саакашвили. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили также не имеет гражданства Грузии.















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