Маргвелашвили: Мы пережили не одну империю

27.07.2017 19:47 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил на вопросы аккредитованных в Грузии иностранных журналистов. Пресс-конференция, которая продлилась более двух часов коснулась фактически всех аспектов политической жизни страны. В том числе, Георгий Маргвелашвили рассказал о своем отношении к российской мягкой силе. На вопрос Русской службы Би-Би-Си, о влиянии российской пропаганды и противодействии со стороны властей, президент Маргвелашвили отметил, что не видит в действиях Москвы в этом направлении большой опасности.



«Попытки повлиять на население моей страны, попытки повлиять на чаяния избирателей — это все присутствует. Однако само общество правильно оценивает все политические процессы. Это подтверждает мудрую позицию избирателей, с учетом плачевного опыта, через который, к сожалению, прошли грузино-российские отношения», — отметил президент Маргвелавшили.



Он также обратил внимание на отношения между народами двух стран, несмотря на политическую тенденцию.



«С одной стороны, мы видим грузинских туристов, русских бизнесменов, которые приезжают в Грузию. Здесь их встречают очень дружелюбно. Российские граждане отдыхают в Грузии. Но с другой стороны, посмотрите на выборы в грузинский парламент и посмотрите на политический спектр страны. Фактически все выборы всегда были проевропейскими, пронатовскими. Российские сентименты в грузинской политике, фактически, не присутствуют. Если присутствуют, то политически не могут набрать рейтинг в этом обществе. Это говорит о том, что грузины хорошо понимают ту политику, которую Россия проводила к моей стране, к моему народу с первых же дней независимости. С первых же дней. Я хочу подчеркнуть, речь не только о 2008 годе. Это 90-ые, когда независимые выборы и свободные политики Грузии столкнулись с российскими интересами. И Россия применяла, к сожалению, все ресурсы для того, чтобы остановить независимый выбор Грузии. И это не политическая теория. Это то, что осознает гражданин Грузии. Но в то же время, гражданин Грузии хорошо относится к российским гражданам», — отметил глава государства.



Президент Маргвелашвили также рассказал на каких условиях Грузия готова дать возможность России реализововать свой потеницал на Южном Кавказе.



«Наше желание, иметь добрососедские отношения с Россией на основе признания территориальной целостности, деоккупации, на основе уважения к друг другу. В таком случае мы дадим и России возможность развивать свой потенциал в регионе. Нельзя стараться направлять народы друг против друга, надо быть очень принципиальным по отношению к российской политике, к тому как Россия не смирилась с тем, что Грузия принимает решения самостоятельно. Грузия никогда не признает российскую силу и оккупацию. Именно по этим вопросам мы должны быть очень принципиальны. Принципиальны не толко в кризисных ситуациях, но каждый день. Поэтому когда ставят заграждения ( процесс бордеризации вдоль линии оккупации – прим.Совы) надо реагировать на каждое из них. Потому что русские думают, что мы привыкнем. Но мы не привыкнем, у нас большая история неприятия такой реальности. Грузия существовала всегда в этом регионе, мы пережили не одну империю. Такие же большие империи, как Россия и мы сумели сохранить государственность и свою независимость», — заключил президент Маргвелашвили.



"СОВА"











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