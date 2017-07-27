Хухашвили: Исследование NDI выявило, что у нас плохая власть, и очень плохая оппозиция

27.07.2017 20:36 Политолог Гия Хухашвили считает, что исследование Национально-демократического института выявило, и это было видно и без исследования, что политическая элита в Грузии находится в глубоком кризисе.



По заявлению Хухашвили "IPress", избиратель ищет третью силу, которой пока не видно. Политолог считает, что появление третьей силы на политической арене достаточно трудно. Наряду с этим Хухашвили не видит в действиях бывшего председателя парламента Давида Усупашвили поиск этого пути.



"Думаю, что исследование NDI отражает существующую в стране реальность. Возможно проценты спорные, но то, что дается в данном исследовании, абсолютно закономерно. Я, и многие другие и без исследования уже давно говорим об этом. Вся политическая элита в глубоком кризисе. Избиратели думают, что у нас плохая власть, и очень плохая оппозиция, и ищут третий выбор. Это исследование, на мой взгляд, объективно отражает эти тенденции.



Простых рецептов для поиска третьей силы не существует. За короткий период это естественно, не произойдет. В лучшем случае начать политику с чистого листа, сформировать не дискредитированную, и что самое главное, действенную политическую альтернативу, можно будет к 2020 году"- заявил Гия Хухашвили.



На вопрос, нет ли такой попытки у Давида Усупашвили - он ответил отрицательно.



"Если он не найдет политических партнеров, которые кроме политического авторитета найдут выход на электорат, ничего не получится. Думаю, здесь дело обстоит очень тяжело. Полагаю, Усупашвили не является электоральным политиком. Он хороший государственный деятель, но он не носитель характеристики электорального притяжения, поэтому ему нужны люди, обладающие этой электоральной харизмой"- заявил Гия Хухашвили.



Напомним, согласно исследованию Национально-демократического института (NDI), если бы завтра проводились выборы самоуправления, 22% проголосовали бы за "Грузинскую мечту", 7% за ЕНД, а 3% за "Европейскую Грузию". Согласно тому же исследованию, 40% избирателей не знают, какую партию бы поддержали, 14% отказались ответить на вопрос, а 7% не собирается голосовать ни за одну из партий.

















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