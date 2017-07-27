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Порошенко обвинили в нарушении конституции после лишения гражданства Саакашвили
27.07.2017 21:57
Президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили гражданства с нарушением конституции, заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, передает РИА «Новости».
«Указ о лишении гражданства выдан с нарушением конституции Украины и закона «О гражданстве Украины». И конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще. Даже если при вступлении в гражданство Украины были какие-то ошибки, неточности или скрыта какая-то информация», — заявил он.
Он добавил, что «это решение принято чисто по политическим мотивам».
Лавринович также заявил, что Саакашвили имеет полное право обжаловать решение Порошенко в суде и «будет иметь неплохие шансы» выиграть дело.
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