Порошенко обвинили в нарушении конституции после лишения гражданства Саакашвили

27.07.2017 21:57 Президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили гражданства с нарушением конституции, заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, передает РИА «Новости».



«Указ о лишении гражданства выдан с нарушением конституции Украины и закона «О гражданстве Украины». И конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще. Даже если при вступлении в гражданство Украины были какие-то ошибки, неточности или скрыта какая-то информация», — заявил он.



Он добавил, что «это решение принято чисто по политическим мотивам».



Лавринович также заявил, что Саакашвили имеет полное право обжаловать решение Порошенко в суде и «будет иметь неплохие шансы» выиграть дело.















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